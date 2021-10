Giorgio Parisi premio Nobel per la Fisica 2021

Il Premio Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato per metà all'italiano Giorgio Parisi nato a Roma il 4 agosto 1948. Parisi è stato insignito del prestigioso riconoscimento per «la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria». L'annuncio è stato dato come da tradizione dall'Assemblea dei Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Parisi è presidente della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia Nazionale dei Lincei e professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza di Roma.