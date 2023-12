Gino Sorbillo presenta la sua pizza con l'ananas: «Ragazzi è buona, giuro». Ma il web si divide

Gino Sorbillo ha deciso di sfatare ufficialmente il tabù della pizza con l'ananas in Italia. In un video pubblicato su instagram,ha deciso di presentare al suo pubblico la nuova pietanza che aggiungerà ai suoi menu. Il pizzaiolo si è prestato come cavia all'assaggio della pizza e le sue parole sono state: «ragazzi è buona, giuro, anzi faccio anche il bis. Se non mi credete venite qui a provarla, nel centro storico di Napoli».