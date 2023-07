Danilo Minotti morto a 61 anni, è stato direttore d'orchestra a Sanremo e collaboratore di Baglioni

È morto il direttore d'orchestra di Sanremo Danilo Minotti. La notizia è stata data da Claudio Baglioni sul suo profilo Facebook.

Danilo Minotti morto a 61 anni, partecipò più volte a Sanremo come direttore d'orchestra. Baglioni: «Addio amico»

«È un'alba tristissima - scrive Baglioni - Il Maestro Danilo Minotti è partito per un lungo viaggio e per un posto sconosciuto. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita. Ha preso con sé la delicatezza dei modi, la grazia bisbigliata delle sue parole, la sapienza e la passione del suo mestiere di musicista e di uomo. Addio Danilo, amico e compagno di tante storie. Claudio».