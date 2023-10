Fedez ancora ricoverato, anche oggi Chiara Ferragni in ospedale: le foto

Chiara Ferragni è arrivata all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove il marito Fedez è ricoverato per una emorragia causata da due ulcere intestinali per cui ha ricevuto alcune trasfusioni di sangue. Il rapper, che a quanto si apprende sta cominciando a riprendersi, è costantemente monitorato con il controllo dell'emocromo. Arrivata in mattinata, Ferragni ha lasciato l'ospedale intorno alle 13.30. Non ha voluto commentare le condizioni del rapper e, scortata dalla sua guardia del corpo, ha lasciato il Fatebenefratelli.