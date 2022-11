Ha ingoiato per errore una puntina da disegno ed è morto in ospedale il giorno dopo. La tragedia del piccolo Kyle Lewis, 5 anni ha scoinvolto la Gran Bretagna. «Siamo distrutti dal dolore oltre ogni immaginazione, non si può essere mai preparati per questo» hanno detto i due genitori, che hanno altri 5 figli.

Bambino ingoia una puntina da disegno e muore a 5 anni, la mamma: «Ho il cuore spezzato»