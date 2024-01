Adan Canto, morto a 42 anni l'attore di "Narcos" e "Designated Survivor": la malattia

È morto a 42 anni l'attore messicano Adan Canto. Famoso per le sue interpretazioni in "Designated survivor", "Narcos", "The Cleaning Lady" e "X-Men - Giorni di un futuro passato", l'uomo era da tempo malato di cancro. A darne la notizia la sua agente, che con un post su Instagram ha ricordato l'amico. L'attore lascia la moglie e due figli piccoli.