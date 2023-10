Uragano Otis in Messico, 48 morti e 6 dispersi: devastata anche Acapulco

È salito a 48 morti e 6 dispersi il bilancio dell'uragano Otis che ha devastato la costa del Pacifico in Messico, e in particolare la località balneare di Acapulco, secondo le autorità che stanno iniziando, lentamente, a distribuire aiuti umanitari. Un precedente rapporto riportava 43 morti, la maggior parte dei quali per annegamento, ma da allora è stata segnalata la morte di altre cinque persone a Coyuca de Benitez, una città vicina ad Acapulco, nel sud-ovest del Messico.

Welcome to Acapulco. This isn't a battleground. This is a scene of catastrophic devastation. it remains overlooked, receiving minimal coverage. The lack of media coverage is baffling 😡💔#HurricaneOtis #HurracanOtis #Otis #Acapulco #Mexico pic.twitter.com/kOB5LR6aN5