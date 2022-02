Continuano nel mondo le proteste contro la guerra in Ucraina. In migliaia scendono in piazza con i colori blu e giallo per supportare il Paese invaso nelle scorse ore dall'esercito russo. Persone originarie dell'Ucraina ma anche sostenitori della pace. Le manifestazioni per «fermare la guerra» si susseguono negli Stati Uniti, in Giappone, a Taiwan, in Portogallo e in Spagna.