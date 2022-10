Ucraina, scoperta camera di tortura nel Donetsk. Kiev: «Cadaveri con segni di morte violenta»

Scoperta una camera per la tortura nella città di Sviatohirsk, in Donetsk, liberata dall'esercito di Kiev nei giorni scorsi dagli occupanti russi. Secondo i servizi di intelligence ucraini, le forze della Federazione hanno tenuto in prigione i residenti locali che avevano sostenuto l'integrità territoriale dell'Ucraina. Sempre nella regione del Donetsk, sono stati riesumati 78 corpi, compresi quelli di alcuni bambini, nelle città liberate di Sviatohirsk e Lyman. Lo ha reso noto la Procura generale di Kiev spiegando che a Sviatohirsk sono stati trovati cadaveri con segni di morte violenta, come riportano i media ucraini.