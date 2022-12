Usa nella morsa del gelo. La situazione

Oltre 50 morti in tutto il paese, voli cancellati, gelo estremo e più della metà degli abitanti in allerta. Stati Uniti nel caos per la morsa del gelo dopo la tempesta artica che si è abbattuta da nord a sud del paese nei giorni di Natale. Le autorità hanno conteggiato già 50 vittime, 27 nell'area di Buffalo la città nello stato di New York, la più colpita dalla tempesta artica.

Tempesta di neve paralizza gli Stati Uniti: almeno 28 morti per l'ondata di gelo, temperature a meno 50 gradi

Morti in casa o in auto: è emergenza

Se le prime vittime del maltempo erano quasi tutte imputabili a incidenti stradali dovuti al gelo nelle strade, ora la situazione è cambiata. Dopo giorni di gelo coloro che hanno perso la vita nella contea di Erie, dove si trova Buffalo, sono stati trovati intrappolati nelle loro auto o in casa oppure sotto cumuli di neve. Alcuni sono morti a causa dei ritardi nei soccorsi, ostacolati dalla tempesta.