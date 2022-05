Putin malato, la fine del potere e l'ipotesi di un ricovero: gli scenari

L'ex capo dell'intelligence britannica ha previsto che il presidente russo Vladimir Putin sarà «fuori dal potere» entro il prossimo anno e che finirà in una struttura medica per «malattie a lungo termine». Sir Richard Dearlove è stato a capo del servizio segreto di intelligence del Regno Unito, noto anche come MI6, dal 1999 al 2004. Così, il dirigente ha fatto le previsioni su Putin mercoledì durante un episodio del podcast One Decision, di cui è co-conduttore. «Penso che Putin se ne andrà entro il 2023. Ma probabilmente in una Rsa, dal quale non emergerà come il leader della Russia», ha detto, aggiungendo che il ricovero sarebbe un modo per far uscire Putin dal potere «senza un colpo di stato».