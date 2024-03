Pasqua, come celebrano la Resurrezione di Cristo nel mondo: le foto

Pasqua 2024 - La Pasqua di risurrezione cristiana è l'evento centrale della narrazione dei Vangeli e degli altri testi del Nuovo Testamento: il terzo giorno dopo la sua morte in croce Gesù risorge lasciando il sepolcro vuoto e apparendo inizialmente ad alcune discepole, per poi presentarsi anche agli apostoli e ad altri discepoli. In tutto il mondo si svolgono rituali, rievocazioni e processioni legate a questa ricorrenza e importante festività cristiana. Ecco le foto delle celebrazioni scattate in giro per il mondo.