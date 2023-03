Oscar 2023, come Indiana Jones: l'abbraccio tra Harrison Ford e "Shorty" 40 anni dopo

Un'emozione incredibile agli Oscar 2023. L'attore che ha vinto come non protagonista, il vietnamita Ke Huy Quan, si è commosso ed ha emozionato: fuggito in barca da bambino da Saigon in fiamme, per un anno aveva vissuto in un campo profughi, aveva recitato in Indiana Jones e il Tempio Maledetto, ma poi, una volta cresciuto non aveva finora più trovato una parte. Sul palco "Shorty" (questo il nome del personaggio che interpretò da bambino) ha detto: «È una storia reale, non è cinema, è il vero sogno americano che si avvera» ha detto accettando il premio, prima di un intenso abbraccio con Harrison Ford. Proprio come nella scena di Indiana Jones nel 1984