Strage in una chiesa cattolica in Nigeria, dove uomini armati hanno fatto irruzione e sparato sui fedeli riuniti tra cui molti bambini uccidendo 50 persone. Il fatto è avvenuto alla chiesa di San Francesco, nello stato di Ondo (sud ovest del paese) mentre i cattolici erano riuniti per la domenica di Pentecoste. Secondo una prima ricostruzione, il commando avrebbe anche fatto uso di esplosivi.