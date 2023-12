Nel 2023 sono aumentati del 50% i migranti sbarcati

Nel corso del 2023, il numero di migranti sbarcati è aumentato del 50% rispetto all'anno precedente, come evidenziato dai dati statistici del Viminale. Le informazioni coprono il periodo dal primo gennaio al 29 dicembre 2023 e sono confrontate con i dati corrispondenti degli anni precedenti. Fino al 29 dicembre 2023, il totale dei migranti sbarcati è stato di 155.754, con oltre 17.000 minori stranieri non accompagnati. In confronto, nello stesso periodo del 2022, i migranti sbarcati erano stati 103.846. Il mese di agosto ha registrato il picco di sbarchi, con 25.673 migranti giunti durante l'intero mese.