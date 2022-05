India piegata dalle alluvioni: 11 morti e mezzo milione di sfollati nel nord-est del Paese

In India più di mezzo milione di persone sono fuggite dalle loro case nello stato nord-orientale dell'Assam per sfuggire alle pesanti inondazioni provocate dalle piogge pre-monsoniche. Secondo le autorità la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare nelle prossime ore. Uno dei fiumi più grandi del mondo, il Brahmaputra, che scorre in India e in Bangladesh, ha straripato in Assam negli ultimi tre giorni inondando più di 1.500 villaggi.

«Più di 500.000 persone sono state colpite, la situazione diventa critica di ora in ora», ha detto a Reuters il ministro delle risorse idriche dell'Assam, Pijush Hazarika. I soldati dell'esercito indiano hanno recuperato più di 2.000 persone intrappolate nel distretto di Hojai. Secondo quanto riporta Abc sono 11 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza.