Incendi in Canada e New York "scompare" nella foschia rossa

Il Canada brucia e il fumo rende la qualità dell'aria a New York fra le peggiori al mondo. L'indice di qualità dell'aria ha superato quota 150, limite che indica un livello di inquinamento malsano per i gruppi più sensibili come gli anziani, i bambini e coloro che hanno problemi respiratori. New York è fra le città con l'aria più inquinata al mondo insieme a Dhaka, Jakarta e Nuova Delhi.