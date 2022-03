Ikea chiude in Russia: presi d'assalto i negozi

Ikea sospende le attività in Russia e Bielorussia. «La devastante guerra in Ucraina è una tragedia umana e la nostra più profonda empatia e preoccupazione sono per i milioni di persone colpite. Le azioni immediate di Inter Ikea Group e Ingka Group sono state finalizzate a sostenere la sicurezza dei collaboratori Ikea e delle loro famiglie, cosa che continueremo a fare», si legge in una nota del gruppo, in cui si sottolinea che la guerra ha già un enorme impatto umano, sta anche causando gravi interruzioni della catena di approvvigionamento e delle condizioni commerciali. Pper tutti questi motivi, i gruppi aziendali hanno deciso di sospendere temporaneamente le operazioni ikea in Russia».



Inevitabile la corsa all'acquisto per i russi: nei negozi Ikea in poche ore si sono formati chilometri di code, sia dentro che fuori le strutture.



Ikea si unisce al lungo elenco di multinazionali che scappano dalla Russia. Attività commerciali sul territorio russo e on line chiuse da Apple e Nike, mentre Eni ha deciso di vendere la sua quota nel gasdotto Bluestream con Gazprom.

Russia, banca centrale inietta liquidità per 679 miliardi rubli



Nel settore enegetico Bp era stata la prima a rompere le fila annunciando di voler dismettere la sua quota di quasi il 20% in Rosneft, anche a fronte di una perdita stimata in 25 miliardi di dollari. Shell vuole uscire dalla joint venture con Gazprom e ha preso le distanze da Mosca anche Exxon pianificando una uscita graduale dal Paese.



La norvegese Equinor ha cessato le partnership con Rosneft, e ha detto addio a Putin anche la danese Orsted. Sul fronte della grande industria a fare un passo indietro sono state da Boeing che ha sospeso supporto tecnico e manutenzione dei suoi aerei alla compagnie russe a Bmw che ha bloccato le esportazioni, passando per Ford e Mercedes che hanno sospeso le attività, a Renault che ha chiuso l'impianto di Mosca, Daimler Truck ha interrotto la partnership con Kamaz e si è fermata anche la tedesca Siemens.