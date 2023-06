Honduras, 41 donne uccise in un un incendio (doloso) in carcere

Una strage di donne, avvenuta in uno scenario da inferno dantesco. Almeno 41 detenute (forse di più) sono morte ieri all'interno carcere femminile di Támara, in Honduras, a circa 25 chilometri dalla capitale Tegucigalpa. L'ipotesi più accreditata, alla base del tragico accaduto, parla di un possibile scontro tra gang rivali. Lo ha reso noto il quotidiano locale La Prensa. Tra le vittime, 25 sono decedute per ustioni gravi, le altre 16 a causa dei proiettili esplosi. Cinque detenute sopravvissute al massacro sono state portate d'urgenza all'ospedale Escuela di Tegucigalpa.