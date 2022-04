Hiroshima, My Lai, Dachau, Bucha, il massacro di Srebrenica: tutti gli orrori indelebili delle guerre

Ogni guerra ha portato con sé orrori indelebili che spesso hanno appiattito il confine tra follia e umanità. Ogni guerra è una guerra tra esseri umani e ogni morto è simile a chi è sopravvissuto. Ed proprio a chi è rimasto, a chi si è salvato, che le vittime chiedono ragione e memoria dello scempio. Hiroshima, Srebrenica, Dachau, Song My: dopo il massacro di Bucha in Ucraina e l'intensificarsi del conflitto nel cuore dell'Europa, il mondo è ripiombato nell'incubo della violenza. Una violenza che non si è mai del tutto quietata, ma che anzi ha attraversato la nostra storia recente come una lunga, spessa e scura nervatura.