Germania, trovata una spada di 3 mila anni fa in una tomba

Gli archeologi tedeschi hanno dissotterrato una spada dell'età del bronzo di oltre 3.000 anni straordinariamente ben conservata in una tomba nella città meridionale di Nördlingen. La spada di bronzo con elsa ottagonale è in ottime condizioni e «brilla quasi ancora», afferma l'Ufficio statale per la protezione dei monumenti (BLfD) della Baviera. La tomba contiene le ossa di un uomo, una donna e un ragazzo e altri oggetti in bronzo. Gli archeologi non sono sicuri che i tre fossero imparentati e la rarità del ritrovamento solleva interrogativi sull'origine della spada. Il BLfD afferma che la produzione di una spada del genere è stata complicata, poiché l'elsa è stata fusa sulla lama. La spada di Nördlingen non sembra essere stata usata per aggredire, ma si ritiene che fosse una vera arma, non solo ornamentale. ( Foto Archäologie-Büro Dr. Woidich/Sergiu Tifui)