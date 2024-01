Danimarca, l'incoronazione di re Frederik davanti a migliaia di persone

Il nuovo re Frederik X del Regno di Danimarca ha pronunciato il suo motto "Uniti, impegnati, per il Regno di Danimarca" dal balcone del Palazzo di Christiansborg, dopo essere stato proclamato dalla premier Mette Frederiksen. Durante la cerimonia di abdicazione della regina Margrethe, il re ha ringraziato la madre per il suo straordinario regno e si è emozionato mentre esprimeva la speranza di diventare il re unificatore del domani. Accompagnato dalla regina Mary e dai quattro figli sul balcone, il re ha mostrato gratitudine verso i sudditi, gesto che è stato accolto da applausi e bandierine danesi sventolate dalla folla presente in piazza.