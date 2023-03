Francia, proteste contro le pensioni: mezzo milione di persone in corteo. ​Schierati 12.000 poliziotti

È partito da piazza della Bastiglia, in direzione République e poi place de l'Opéra, il corteo parigino per la 9/a giornata di mobilitazione sindacale contro la riforma delle pensioni. L'atmosfera è quella delle giornate cruciali, la mobilitazione di oggi è considerata un bivio dopo le dichiarazioni in tv - ieri - di Emmanuel Macron, che ha ribadito di voler andare fino in fondo con la riforma escludendo il «ritiro» della legge. Per la giornata di oggi, che si è già annunciata a rischio con i primi incidenti a Lione e a Rennes, il ministero dell'Interno ha schierato un numero di poliziotti mai toccato in questi due mesi di contestazione, 12.000, di cui 5.000 soltanto nella capitale. A Parigi si temono scontri e si guardano con molta attenzione i gruppi di «casseur» che si nascondono nel corteo per poi commettere vandalismi e - come sta succedendo ormai da diversi giorni - dare alle fiamme i cassonetti stracolmi di immondizie.