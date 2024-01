Frana in Colombia, almeno 34 morti (molti bambini): auto sepolte su una strada trafficata

Il bilancio delle vittime della frana che ha colpito alcune auto nella parte occidentale della Colombia è salito a almeno 34 morti, con più di trenta feriti e la ricerca di dispersi in corso. L'incidente è avvenuto su una trafficata strada comunale che collega Quibdó a Medellín in una zona montuosa, venerdì 12 gennaio. Le autorità locali hanno istituito un posto di comando unificato nel governatorato di Chocó per coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio.

#colombia ♬ sonido original - El País @elpais El suroccidente de Colombia quedó aislado por un derrumbe que deja por el momento más de 150 familias sin casa. El deslizamiento, provocado por una falla geológica, ha destruido al menos 500 metros de la carretera internacional Panamericana #news

Vajont, 60 anni fa la tragedia in cui morirono 1.910 persone

Colombia, tra i morti diversi bambini

Il nuovo bilancio delle vittime è stato confermato sabato, con 35 feriti trasportati in ospedale. Le operazioni di salvataggio e l'identificazione delle vittime continuano, con 17 corpi già identificati e altri 17 in attesa di identificazione. Il vicepresidente colombiano, Francia Márquez, ha dichiarato che le ricerche proseguono per individuare le persone intrappolate sotto la frana, precisando che tra le vittime ci sono anche diversi bambini, senza specificarne il numero. Non è stata fornita una causa specifica per la frana, ma il Dipartimento della Difesa ha riportato che nella zona si sono verificate piogge, rendendo complesse le operazioni di soccorso. Un video pubblicato su un social network mostra il momento della frana, quando il fianco di una montagna si è staccato, coprendo alcune auto. Tuttavia, l'autenticità del filmato al momento non è stata confermata.

Il Papa all'Angelus ha pregato per le vittime della frana Colombia: «Non dimentichiamo di pregare per le vittime della frana in Colombia che ne ha provocate numerose».