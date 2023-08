Finlandia, terminata la più grande nave da crociera al mondo: 5 volte il Titanic

La Icon of the Seas, una lussuosa nave da crociera lunga 365 metri, è pronta al suo viaggio inaugurale sulla costa occidentale della Finlandia presso i cantieri navali di Turku. La nave da crociera commissionata da Royal Caribbean è destinata a navigare nelle acque panoramiche del Mar dei Caraibi, con base a Miami.

«Secondo le nostre informazioni, questa nave è attualmente la piu grande nave da crociera del mondo», afferma Tim Meyer, amministratore delegato del costruttore navale Meyer Turku. Mentre alcuni criticano questa colossale struttura a causa della sua impronta di carbonio, altri si meravigliano della sofisticata ingegneria di questa destinazione turistica galleggiante e stanno già prenotando i biglietti. Una delle particolarità della nuova nave, la cui costruzione è iniziata nel 2021, e la gigantesca cupola di vetro che copre la prua Secondo i suoi costruttori è la nave da crociera piu grande del mondo: ’The Icon of the Seas’, il cui viaggio inaugurale è previsto per il gennaio 2024, ha visto la luce nei cantieri navali di Turku, in Finlandia, nonostante le accuse di "mostruosità anti-ambientale". La nave, commissionata dalla compagnia di navigazione Royal Caribbean, sembra una piccola città, con sette piscine, il parco, i negozi e una pista di pattinaggio. Con una stazza lorda di 250.800 tonnellate, cinque volte piu grande del Titanic, puo trasportare quasi 10.000 persone e presto salperà per i Caraibi da Miami.