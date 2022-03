Expo Roma 2030, oggi a Dubai presentata la candidatura della capitale «Future is our history»

Roma corre per essere la sede di Expo 2030. La candidatura è stata presentata oggi al Padiglione Italia Expo 2020 di Dubai, con lo slogan «Future is our history: Expo 2030 Roma».

All'evento, che si è svolto alle 17 locali (ore 14:00 italiane) del 3 marzo erano presenti il

sindaco Roberto Gaultieri, il presidente del Comitato promotore Expo Roma 2030 Giampiero Massolo, l'architetto di fama internazionale Carlo Ratti e il commissario per l'Italia a Expo 2020 Dubai Paolo Glisenti. Nel corso dell'evento sono intervenuti anche i ministri italiani degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e delle Infrastrutture, Enrico Giovannini.

«Expo 2030 offrirà una cornice perfetta dove idee e progetti riguardanti rigenerazione urbana da ogni Paese può prosperare e guidare inclusione e sostenibilità» ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri «Immaginiamo Expo non solo come una esposizione temporanea, ma come opportunità di rigenerazione urbana intelligente e sostenibile. È il momento di svelare il luogo dove prevediamo di realizzare Expo. È una grande area a Tor Vergata, accanto al campus di una delle tre principali università di Roma».

Il luogo individuato per l'evento è una grande area a Tor Vergata, accanto al campus universitario: secondo quanto ha dichiarato l'archistar Carlo Ratti l'obiettivo è di ospitare 30 milioni di visitatori con 150 Paesi partecipanti in 210 ettari.

Expo Roma 2030 «È molto più di una idea è un messaggio importante e serio per il mondo. Italia e Roma vogliono essere al centro del nostro futuro, vogliono essere il posto in cui nel 2030 secondo l'Agenda 2030 controlleremo se nella decade dello sviluppo sostenibile saremo in grado di raggiungere tutti i target decisi dall'assemblea Onu». Ha dichiarato Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in collegamento all'evento