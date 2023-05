Elezioni Grecia 2023, Mitsotakis vince: per i Conservatori è il miglior risultato dal 2007

Elezioni Grecia - I greci alle urne riconfermano la loro fiducia nel premier uscente Mitsotakis, capo del partito conservatore di Nea Dimokratia, che stacca l'opposizione. Il risultato non appare però sufficiente a formare un governo monocolore senza far ricorso a un'eventuale coalizione. E Mitsotakis intende rinunciare a un mandato esplorativo per ripresentarsi al voto il 25 giugno, con un sistema elettorale che gli potrà garantire una più sicura maggioranza. La Borsa di Atene vola dopo l'esito elettorale, e con la riconferma della fiducia nel premier uscente, e scende il rendimento del titolo di Stato a 10 anni.

«Un terremoto politico». Così il premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo del partito conservatore di Nea Dimokratia, ha definito ieri il miglior risultato conseguito dai conservatori in Grecia dal 2007. Il suo partito ha ottenuto il 40,79%, superando di oltre 20 punti il rivale di sinistra Syriza, guidato dall'ex premier Alexis Tsipras, che si è fermato al 20,07. Nea Dimokratia ottiene così 146 seggi nel Parlamento composto da 300 parlamentari e non riesce ad aggiudicarsi, per poco, la maggioranza assoluta.