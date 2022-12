Dresda, ostaggi in un centro commerciale. La Bild: «Uccisa una donna»

Paura a Dresda, in Germania, dove è in corso un'operazione di polizia nel centro della città. Evacuato il centro commerciale Altmarktgalerie e le zone adiacenti per una presa di ostaggi. Lo riferiscono fonti della polizia della città tedesca, che non hanno voluto confermare le voci di una sparatoria, con una persona colpita nel centro commerciale. Chiuso anche il mercatino di Natale di Striezelmarkt.