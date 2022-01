Covid come l'influenza, il premier spagnolo Sanchez: «Si deve cambiare approccio»

Nel momento peggiore, mentre la variante Omicron continua a mietere contagi in tutto il mondo, la Spagna prova a vedere la luce in fondo al tunnel. Il premier spagnolo Pedro Sànchez ha preparato i suoi cittadini alle novità che vivranno nel 2022: «Dobbiamo valutare l'evoluzione del Covid dalla situazione di pandemia vissuta finora verso quella di una malattia endemica». Il quotidiano spagnolo "El Pais" aveva svelato che il governo si sta preparando per una nuova gestione del virus simile all'influenza. Intervistato dall'emittente Cadena Ser, Sanchez ha spiegato che «Dobbiamo rispondere con altri strumenti, più legati alla vaccinazione o all'autoprotezione con le mascherine».