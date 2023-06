Ciclone Biparjoy in Pakistan e India: migliaia di evacuati

Le autorità del Gujarat affermano che le piogge torrenziali e i forti venti mentre il ciclone si avvicina hanno gia causato tre vittime - due bambini schiacciati da un muro che crolla e una donna colpita da un albero che cade mentre guidava un motorino - e circa 1,6 milioni di persone sono a rischio. In Pakistan, tra i 22.000 ei 23.000 residenti dei villaggi di mare sono stati evacuati verso l’interno, ha spiegato il vice commissario del distretto di Badin Agha Shahnawa. Decine di migliaia di persone sono state ospitate in rifugi temporanei allestiti nelle scuole del distretto. Nel 2021 la stessa regione è stata colpita dal ciclone Tauktae, che ha ucciso piu di 150 persone e causato ingenti danni.

Oltre 40mila persone sono state evacuate in India e Pakistan in previsione dell’arrivo del ciclone Biparjoy, che e accompagnato da venti di oltre 150 km/h. Biparjoy - un nome che significa «disastro» in bengalese - sta infatti avanzando nel Mar Arabico e dovrebbe approdare giovedi tra il sud del Pakistan e l’India occidentale, secondo i bollettini dei servizi meteorologici. Oltre 22mila persone sono state evacuate nella provincia pakistana del Sindh e altre 20mila nello stato indiano del Gujarat, secondo quanto riferito dalle autorita dei due Paesi. Sulla costa del Gujarat, ai pescatori è stato intimato di rimanere in porto poiche le onde possono superare i tre metri di altezza. Lunedì la guardia costiera indiana ha evacuato i 50 membri dell’equipaggio di una nave di prospezione petrolifera che stava lottando nella tempesta.