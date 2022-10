Scopre un tumore e costruisce una casa sull'albero per i figli, ma è abusiva: «Ho paura che la abbattano»

Quando John ha scoperto di avere un raro tumore a 42 anni ha iniziato a pensare cosa avrebbe voluto lasciare ai suoi figli. Così ha scelto di investire i suoi risparmi e ha costruito una casa sull'albero di lusso, trasformata in una struttura ricettiva. Ma ora ha paura che la sua costruzione venga abbattuta perchè priva di permessi: «A causa della malattia non avevo molto tempo, ho dovuto agire prima e poi fare richiesta per sanare la struttura» ha detto ai giornalisti inglesi.