Bangladesh, «Togliere la foto dalla carta d'identità»: la richiesta del movimento musulmano femminile

Un gruppo di donne musulmane in Bangladesh ha lanciato una campagna chiedendo alle autorità di rilasciare la carta d'identità nazionale (NID) senza foto, consentendo loro di mantenere l'usanza islamica del purdah (velo), che impone che le donne non debbano essere viste da uomini non imparentati con loro.

L'iniziativa è stata lanciata alla fine di marzo, quando dozzine di donne coperte di burqa nero dalla testa ai piedi hanno tenuto un'insolita conferenza stampa al National Press Club di Dhaka e hanno espresso le loro richieste.

La richiesta del gruppo è stata respinta dalle autorità, che hanno affermato che il volto è la chiave per identificare una persona. Il gruppo ha però suggerito la possibilità di fornire una prova di identità con l'aiuto di impronte digitali biometriche e riconoscimento dell'iride.