Alpi senza neve, le temperature record lasciando verdi le cime delle montagne: le immagini dallo spazio

Il restringimento del manto nevoso nelle Alpi quando le temperature della Terra hanno raggiunto livelli record è così drammatico che può essere visto dallo spazio. Le immagini satellitari hanno rivelato come le cime delle montagne in tutta la regione mostrino più erba verde che mai e coperte bianche più piccole. Temperature record sono state registrate in otto paesi europei e altre tre aree hanno registrato picchi regionali. Domenica a Bilbao, in Spagna, c'erano 25,1°C, 10°C in più rispetto alla media del periodo dell'anno. Le nevicate irregolari e il clima caldo causato dalla crisi climatica in gran parte dell'Europa hanno costretto alcune stazioni sciistiche europee a chiudere solo poche settimane dopo l'apertura.

Immagine satellitare ©2023 Maxar Technologies