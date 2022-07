Abramovich a Istanbul per l'accordo sul grano: mediatore ombra o spia?

Roman Abramovich ha partecipato alla cerimonia di firma dell'accordo sul grano, siglato oggi nel Palazzo Dolmabahce a Istanbul alla presenza del segretario generale Onu Guterres, del presidente turco Erdogan. L'oligarca è stato infatti ripreso dai fotografi in prima fila nella sala allestita per la cerimonia, come mostrano le foto pubblicate dal The Guardian.