Capodanno, i look per il cenone

Arriva il nuovo anno, ed è tempo di risplendere, ad ogni costo, nonostante le quarantene diffuse e i programmi che saltano all’ultimo momento. Pure per il capodanno casalingo, quindi, l’imperativo è brillare, fosse anche per avere un po’ di good vibes ed augurarsi un anno migliore, splendente. Il nuovo prende il posto del vecchio, e allora meglio accompagnarlo con bagliori metal. Uno dei must di quest’anno, che ha attraversato le passerelle più blasonate ma anche le collezioni dei marchi low cost, è proprio questa tendenza shine, che vede l’oro e l’argento protagonisti assoluti, alle volte mescolati con colori neutri, come il bianco e il nero, per far risaltare i magici riflessi silver o a 24 carati. Lamè, paillettes, borchie e tessuti tapestry contribuiscono ancora di più a far luccicare look glamour, dagli abbinamenti strategici.

L’unica differenza, rispetto agli altri anni, è l’esigenza che siano anche outfit confortevoli, da accompagnare magari con giacche o morbidi cardigan in lana, abbinando il tutto con scarpe pratiche e calde. Chanel, ad esempio, unisce lo scintillio del suo tubino metal color argento al giaccone oversize con bottoni nero, indossati con un paio di stivaletti in pelliccia. Look galattico anche per Dolce & Gabbana che ha proposto un minidress scintillante, silver, en pendant con dei comodi stivali. Da Burberry, invece, è l’oro ad essere protagonista. La sua è una golden girl con un abito casto dal collo alto e taglio morbido sul davanti. Un abito che può essere abbinato, per sdrammatizzarlo in casa, anche con una ballerina nera o con un biker di pelle. Linee pulite e paillettes a profusione sul rosso per Michael Kors, ideale per coloro che amano i toni del Natale e rispetta la tradizione dell’indossare qualcosa di rouge per il nuovo anno.

Chi non vuol rinunciare all’eleganza, nemmeno in casa, può prendere spunto dal look firmato Saint Laurent. La giacca comoda diventa un bellissimo abito corto nero, incrostato di brillanti paillettes, con collo a contrasto bianco e bottoni gioiello color oro. Giorgio Armani punta sull’abbinamento sofisticato del blu e del grigio con un maxi chemisier su cui ricade una pioggia di paillettes, indossato su un pantalone morbido grey. Ad arricchire il look un fiocco in velluto nero annodato intorno al collo. Essere luminose e allo stesso tempo casual, pronte per un brindisi in video chiamata e con pochi amici, è facile se si scelgono capi informali magari, per l’occasione, declinati in chiave scintillante. Polo Ralph Lauren, ad esempio, ha rivisitato la sua classica polo trasformandola in un abito lungo tempestato di paillettes nere. E ancora, ha decorato un dolcevita aderente in morbido jersey con paillettes dorate all over, che è perfetto se abbinato con un jeans a vita alta nero.