Milano, attivisti di Ultima Generazione imbrattano "Il Dito" di Cattelan

Alcuni giovani attivisti di "Ultima Generazione"è hanno imbrattato questa mattina Love, la scultura di Maurizio Cattelan comunemente nota come "Il Dito" che raffigura appunto un dito medio alzato collocata davanti al palazzo della Borsa in piazza Affari a Milano. Tre di loro sono stati accompagnati in Questura. Lo ha riferito la Polizia di Stato, intervenuta sul posto, e che ora sta coordinando con l'autorità giudiziaria i provvedimenti da intraprendere.