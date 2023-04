Vigile del fuoco morto per un malore: camera ardente al Comando, funerale a Campli (foto Newpress)

Camera ardente al Comando dei vigili del fuoco di Teramo dove sarà esposto fino a oggi alle 12,30 il feretro del capo reparto Domenico Ferracatena, deceduto lunedì a 57 anni per un improvviso malore a Macchia da Sole di Valle Castellana. Tanti i vigili del fuoco ieri si sono recati in caserma per attendere l'arrivo del carro funebre proveniente da Ascoli Piceno e dare l'ultimo saluto al collega. Il funerale è oggi alle 15 nella chiesa di San Pietro a Campovalano di Campli.