Assalto al blindato portavalori: sulla statale in Sardegna una rapina da film

Banditi in azione sulla Statale 130 nel Sud Sardegna, ma fallisce l'assalto a un furgone portavalori. I malviventi sono entrati in azione poco dopo le 8, quando con due Suv hanno sbarrato la strada al furgone della Mondialpol, all'altezza del chilometro 30 in territorio di Siliqua verso Iglesias. Mentre venivano esplosi diversi colpi d'arma da fuoco contro il mezzo, gli addetti alla sicurezza hanno attivato il dispositivo per macchiare le banconote e l'assalto è fallito. Prima di darsi alla fuga i banditi hanno dato fuoco ai due mezzi utilizzati per il colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, arrivati da Iglesias e da Cagliari, e sono partite le indagini per individuare i responsabili. È stato chiuso al traffico quel tratto della Statale che collega il capoluogo sardo con Iglesias.