Rovigo, anziano muore nell'incendio della sua abitazione. Salva la moglie

Un anziano di 76 anni è morto in seguito all'incendio divampato questa mattina all'alba nel suo appartamento in via della Pace a Rovigo. In salavo, invece, la moglie, settantacinquenne, che è riuscita ad uscire dall'abitazione ed è rimasta intossicata dal fumo che si è sprigionato dal rogo. Al momento l'ipotesi più accreditata è che le fiamme siano partite da una stufa a legna a causa di un malfunzionamento. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri di Rovigo.

