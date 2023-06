Omicidio Senago, sorella di Giulia pubblica una nuova foto

Continua a condividere foto di famiglia Chiara Tramontano, che sul suo profilo Instagram si definisce «sorella di Giulia e zia di Thiago», promettendo alla 29enne incinta al settimo mese uccisa dal compagno e al nipotino mai nato: «Sarò sempre con voi». Nell'ultimo scatto condiviso su Instagram da Chiara sono immortalati mamma, papà e le due figlie. «Quanta vita c'era prima. Volevamo solo viverla insieme», le parole a corredo dell'immagine, l'ultima di una serie pubblicata dalla sorella della 29enne uccisa, che fin dai primi momenti della scomparsa di Giulia è stata in prima linea nel promuoverne le ricerche. Intanto aumentano le adesioni alla campagna di raccolta fondi promossa sulla piattaforma GoFundMe dai colleghi di Chiara Tramontano, che vive a Genova, dove lavora presso l'Istituto Italiano di Tecnologia: sono quasi 900 le donazioni, per un totale che sfiora i 15.000 euro. Il ricavato - si legge nella pagina che promuove l'iniziativa di fundraising - «verrà destinato alla famiglia di Giulia per coprire le ingenti spese causate da questa tragedia». Tanti i messaggi lasciati dai donatori, sia di affetto e vicinanza alla famiglia, che d'indignazione, perché «è inaccettabile per una società civile quanto accaduto», scrive un utente, mentre c'è chi propone che i fondi raccolti siano destinati anche a «finanziare conferenze nelle scuole per insegnare il valore del rispetto delle donne e della vita, non solo per gli alunni ma anche per i genitori, per le mamme soprattutto, che apprendano come educare i figli, affinché si riducano queste tragedie».