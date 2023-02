Navi migranti, fermo amministrativo di 20 giorni e multa da 10 mila euro alla Geo Barents

«Le autorità italiane ci hanno appena comunicato che la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, è stata raggiunta da un fermo amministrativo di 20 giorni e una multa da 10 mila euro». Lo ha riferito Medici Senza Frontiere. Si tratterebbe del primo provvedimento emesso nei confronti di una Organizzazione non governativa dall'introduzione del cosiddetto decreto ong, ora diventato legge. «Stiamo valutando le azioni legali da intraprendere per contestare l'accaduto. Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite», ha commentato Medici Senza Frontiere