Napoli, crollo nel cimitero di ​Poggioreale: bare in bilico e salme visibili

Nuovo crollo all'interno del Cimitero di Poggioreale a Napoli. Il cedimento si è verificato nella Cappella della Congrega della Resurrezione; una parete è crollata e diverse bare sono ora a vista e in bilico. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. A gennaio scorso si è verificato un crollo di maggiori proporzioni sempre nel cimitero di Poggioreale, in un'ala distante da quella della Congrega della Resurrezione: in quel caso sono stati 300 i loculi danneggiati e il crollo ha portato al sequestro disposto dalla Procura di Napoli, che ha aperto un'indagine sull'accaduto. Il dissequestro delle aree è stato disposto solo a luglio.