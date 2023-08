Milano, la pulizia della facciata della Galleria Vittorio Emanuele

Sono in corso le operazioni di pulizia della facciata lato Duomo della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, vandalizzata lunedì sera da un gruppo di writer con scritte spray. L'intervento provvisorio di copertura dei graffiti con una vernice dal colore identico a quello della facciata è iniziato questa mattina verso le 8 e si sta per concludere. Le operazioni, avviate dal Comune di Milano, con la supervisione della Sovrintendenza, sono state affidate a un'impresa privata, che ha raggiunto la facciata della Galleria con un'altissima autoscala motorizzata. Solo successivamente verrà effettuato il vero e proprio intervento di pulizia delle scritte. Intanto proseguono le indagini della Polizia locale per individuare i tre writer. Dall'analisi dei graffiti che hanno realizzato con vernice spray blu e verde a Milano è emerso un collegamento con analoghe scritte comparse vicino alla stazione di Tolosa, in Francia.