Maltempo, allerta meteo in Veneto: ipotesi chiusura scuole

A causa delle criticità legate al maltempo previste nel territorio Veneto, la Protezione Civile, insieme al presidente della Regione Luca Zaia e all'assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, ha comunicato ai sindaci di valutare attentamente la possibilità di chiudere le scuole oggi, 31 ottobre. Dopo aver esaminato gli ultimi bollettini meteo e gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica nel tardo pomeriggio di oggi, il presidente Zaia ha dichiarato che si prevedono fenomeni meteorologici che potrebbero persistere, soprattutto nelle zone centrosettentrionali della regione, con forti rovesci e temporali localizzati. Ha garantito il massimo impegno delle strutture della Protezione Civile, coinvolgendo l'intero sistema istituzionale e associativo, per fornire il necessario supporto ai territori, in accordo con le disposizioni nazionali e regionali e in collaborazione con tutte le istituzioni e gli enti coinvolti nel sistema regionale per affrontare situazioni di emergenza.