Femminicidio Fano, La Russa porta rose davanti alla casa di Anastasiia

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha deposto un mazzo di rose rosse davanti alla casa di Anastasiia Alashrj, la 23enne profuga ucraina uccisa il 13 novembre dall'ex marito, in viale Trieste a Fano. Al suo fianco c'erano il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il deputato della Lega Mirco Carloni, al quale è stato temporaneamente affidato il bimbo di 2 anni della ragazza, i colleghi di Anastasiia al ristorante Osteria della Peppa, della famiglia di Carloni, dove la ragazza a lavorava come cameriera dallo scorso maggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, Anastasiia era tornata a casa per prendere i suoi effetti personali: lì sarebbe scoppiata una lite con l'ex marito che l'ha uccisa con tre coltellate e poi è fuggito in treno, ma è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Bologna