Come è fatta la Vespa Orientalis: alcune immagini

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le segnalazioni riguardanti un nuovo tipo di calabrone, la Vespa orientalis, che sembra essersi insediato in Italia. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra la cittadinanza, portando il Comune di Roma, in collaborazione con Protezione Civile e Assessorato all'Ambiente, ad attivare un numero verde (800 854 854) per segnalare la presenza di questa specie e dei suoi nidi. Ciò suscita curiosità su quanto pericolosa possa essere questa vespa e se le preoccupazioni siano fondate. Vespa orientalis: cosa è, pericolosità e come riconoscerla