Benevento, crolla ala del cimitero per il maltempo: le bare finiscono nel torrente

Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento di un'ala del cimitero. E' accaduto a S. Agata dei Goti, in provincia di Benevento. «Quell'ala del cimitero franata - commenta il sindaco di S. Agata dé Goti, Salvatore Riccio - insisteva su un torrente 'a seccò che con le abbondanti piogge delle ultime ore è tornato a colmarsi di acqua che probabilmente hanno causato il cedimento».

