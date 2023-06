La giornata "romana" del presidente brasiliano Lula

«Siamo in tempo di guerra, la pace è molto fragile». Lo ha sottolineato il Papa al presidente brasiliano Lula, ricevuto oggi in Vaticano. La frase è stata pronunciata dal Pontefice, in spagnolo, in occasione dello scambio dei doni. Bergoglio, infatti, ha donato a Lula anche una fusione in bronzo con un fiore e una scritta che ricorda che la pace è un fiore fragile. «Coraggio», ha poi detto Francesco a Lula, accompagnato nella visita dalla moglie Rosangela Da Silva, molto impegnata socialmente in Brasile.

Lula incontra il Presidente Mattarella

Conversazione con il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, sul rafforzamento delle relazioni tra due paesi fratelli, Brasile e Italia, e sull'accordo tra Unione europea e Mercosur. Agiremo per avvicinare le nostre università e ampliare gli scambi commerciali tra i nostri paesi». Lo scrive il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, sul suo profilo Twitter, al termine dell'incontro al Quirinale

Lula incontra il sindaco Gualtieri

Dopo aver incontrato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a palazzo Chigi, Luiz Inácio Lula da Silva è arrivato in Campidoglio. Ad accoglierlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in fascia tricolore. I due si sono salutati con un abbraccio