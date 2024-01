Andreea Rabciuc, il casolare dove è stato ritrovato il cadavere della giovane

È «choccato» Simone Gresti, il fidanzato di Andreea Rabciuc, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri in un casolare nelle campagne di Castelplanio (Ancona), quadi due anni dopo la scomparsa avvenuta il 12 marzo 2022, da un terreno vicino. A dirlo è il l'avvocato Emanuele Giuliani, legale dell'uomo, indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. Gresti oggi è stato nello studio dell'avvocato insieme al padre. «Sperava in un esito diverso - aggiunge il legale -, si proclama estraneo ai fatto, come ha sempre fatto».

Le ipotesi di reato, ammette, potrebbero cambiare, dopo il riconoscimento ufficiale del corpo. Ieri Giuliani ha partecipato agli accertamenti irripetibili di polizia scientifica nel casolare: «sono stato convocato».