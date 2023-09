Sabato 9 Settembre 2023, 00:54

Una Bibbia ingiallita e molto usurata, aperta sulle parabole del Samaritano misericordioso, con il titolo di questo passo segnato in rosso e una nota scritta a mano: SÌ! - è questo il reperto che mi viene in mente ogni volta che torno al Museo dedicato ai polacchi che salvarono gli ebrei durante la Seconda guerra mondiale intitolato alla famiglia Ulma nel villaggio di Markowa, nel sud della Polonia.



La suddetta copia delle Sacre Scritture apparteneva a una coppia di coniugi, Józef e Wiktoria Ulma. Erano contadini polacchi che diedero rifugio nella loro casa a otto connazionali ebrei: Saul Goldman e i suoi quattro figli, Gołda Grünfeld e Lea Didner con la sua piccola bambina. Poco prima dell’alba del 24 marzo 1944, i gendarmi tedeschi fecero irruzione nella fattoria di Markowa. Spararono sul posto agli ebrei nascosti e ai loro protettori. Non solo Józef Ulma e la moglie incinta Wiktoria furono uccisi, ma anche i loro sei figli di pochi anni.

L’occupazione nazista tedesca, l’Olocausto e i crimini di massa contro i polacchi sono una parte estremamente importante e ancora dolorosa della storia della mia Patria. Il destino della famiglia Ulma è stato condiviso da molti miei compatrioti. Ogni anno, il 24 marzo, celebriamo una festa pubblica - la Giornata nazionale del ricordo dei polacchi che salvarono gli ebrei sotto l’occupazione tedesca.



Prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, la Polonia aveva una comunità ebraica molto numerosa, una delle più grandi nella storia della nazione. Per secoli, gli ebrei sono stati desiderosi di stabilirsi nel nostro Paese, che essi stessi hanno chiamato con la parola fin troppo comune Polin, tradotta come “qui riposerai”. In Polonia essi hanno goduto di pace e opportunità di sviluppo e alla fine degli anni Trenta la nostra capitale, Varsavia, era il secondo centro di popolazione ebraica al mondo, subito dopo New York.



Il piano tedesco per lo sterminio totale degli ebrei - che colpisce per il suo carattere disumano, meccanico, quasi industriale - doveva tenere conto di questi fatti. Ecco perché nella Polonia occupata i nazisti tedeschi crearono le fabbriche della morte: campi di sterminio in cui venivano trasportati anche gli ebrei di altri Paesi conquistati dal Terzo Reich. Inoltre, la Polonia era nota da secoli come un Paese tollerante, in cui la cultura e le relazioni sociali erano improntate ai valori cristiani. Le autorità di occupazione tedesche si aspettavano quindi una resistenza alle loro azioni criminali. Per questo motivo, minacciarono con pena di morte chiunque nelle nostre terre avesse anche solo tentato di fornire assistenza a un ebreo che provava a nascondersi. Tuttavia, nonostante queste dure sanzioni, migliaia di ebrei polacchi ricevettero assistenza per salvarsi la vita. Furono aiutati a fuggire dal ghetto, fu dato loro accesso a luoghi nascosti dove stare, furono riforniti di cibo, denaro e documenti falsi.



Gli storici stanno ancora ricostruendo il corso dei drammatici eventi di quegli anni. Ad oggi, più di settemila polacchi, tra cui Wiktoria e Józef Ulma, sono stati insigniti del titolo di Giusti tra le nazioni, assegnato dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme. Nella venerabile cerchia dei Giusti, i polacchi costituiscono il gruppo nazionale più numeroso. Le autorità e le istituzioni statali polacche continuano a impegnarsi per commemorare degnamente questi eroi silenziosi e spesso anonimi, soprattutto quelli che hanno pagato con la vita la loro generosità e il loro coraggio.



Noi polacchi siamo orgogliosi che il 10 settembre 2023 la famiglia Ulma, nostra compatriota, sarà solennemente inclusa nei ranghi dei beati della Chiesa cattolica. Il significato di questo evento va oltre la dimensione religiosa. Sarà anche un tributo agli eroi che incarnano i più alti ideali dell’umanità. La storia del loro martirio - sconvolgente e allo stesso tempo edificante come straordinaria testimonianza di amore per il prossimo - dovrebbe essere conosciuta in tutto il mondo. Possa trasformare i cuori umani ed essere un modello di apertura e solidarietà verso gli altri.



*Presidente della Repubblica di Polonia